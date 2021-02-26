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В Кремле отреагировали на авиаудар США по Сирии

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Кремль находится в непрерывном контакте с сирийскими коллегами после нанесенного США авиаудара по территории республики. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Могу сказать, что мы внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — отметил он.

Ответить на вопрос о том, уведомляли ли Штаты российскую сторону об атаке Сирии, представитель Кремля не смог.

«Не могу ответить не ваш вопрос, контакты идут по линии военных, я не располагаю такой информацией <...>», — добавил Песков.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Как сообщило издание Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Ранее, в феврале, район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.

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