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В Госдуме призвали мировое сообщество осудить авиаудар США по Сирии

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Авиаудар Соединенных Штатов по объектам проиранского ополчения в Сирии требует осуждения со стороны мирового сообщества. Такое мнение высказал в пятницу, 26 февраля, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Это нелегитимные действия, и мы должны категорически осудить это. Думаю, это должно быть осуждено всеми странами. Такой произвол и откровенное вмешательство в дела других государств недопустимы», — сказал Чепа в беседе с «Интерфаксом».

Ранее, в пятницу, в Совфеде высказали опасение, что действия США в Сирии могут привести к эскалации ситуации во всем регионе. Как отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, действия американской стороны «выглядят очень опасно».

25 февраля агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Позднее в тот же день информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты уверены в том, что нанесли авиаудар в Сирии именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. Он добавил, что для уточнения целей использовали расследования и разведывательную информацию, предоставленную Ираком.

Издание Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что в результате авиаудара погибли несколько человек.

Ранее в этом же месяце район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

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