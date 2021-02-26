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МИД Сирии осудил налеты авиации США на провинцию Дейр-эз-Зор

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Сирия решительно осуждает авиаудары американской авиации, нанесенные по прилегающей к Ираку провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 26 февраля сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД САР.

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Подобные действия — признак политики новой администрации США, которая должна придерживаться международной законности, а не законов джунглей, отметили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

«Атаки ВВС США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке», — отметили в сирийском МИДе.

Как добавили в ведомстве, агрессия США совпала с присутствием в Дамаске спецпосланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Сирии Гейра Педерсена и стала сигналом игнорирования Вашингтоном роли международной легитимности в урегулировании кризиса в арабской республике.

Ранее в пятницу Россия осудила авиаудар США по объектам в Сирии и призвала американскую администрацию уважать суверенитет САР.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в свою очередь, заявил, что Лондон поддерживает удары США по «группам ополчения, нападающим на базы коалиции». Он добавил, что в Великобритании разделяют намерение США «совместно работать с партнерами над деэскалацией ситуации».

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

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