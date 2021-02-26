Великобритания поддержала нанесение авиаудара США по Сирии

Великобритания поддерживает удары Соединенных Штатов по «группам ополчения, нападающим на базы коалиции». Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб.

«Великобритания поддерживает целенаправленный ответ США против групп боевиков, нападающих на базы коалиции в попытке дестабилизировать регион. Мы признаем угрозу, создаваемую боевиками», — написал Рааб в Twitter. При этом Сирия в сообщении напрямую не упоминается.

Министр добавил, что в Великобритании разделяют намерение США «совместно работать с партнерами над деэскалацией ситуации».

Ранее в пятницу глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США предупредили российских военных о готовящемся ударе по объектам Сирии за четыре-пять минут до атаки. Он напоминал, что Штаты находятся на территории САР незаконно.

Лавров также отмечал, что Москва хочет понимать, как Вашингтон планирует в дальнейшем выстраивать стратегию в отношении Сирии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объектам в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.