В Пентагоне рассказали подробности нанесенного по Сирии авиаудара
Авиаудар по Сирии войска США нанесли, основываясь на данных иракской разведки, рассказал 25 февраля американский министр обороны Ллойд Остин.
«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — приводит его слова сайт Пентагона.
Глава оборонного ведомства уточнил, что удар был направлен на шиитскую группировку, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. По словам Ллойда, американские военные «точно знают, куда ударили».
В тот же день агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.
Как сообщило издание Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек.
Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.
16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.
22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.