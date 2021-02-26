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В Пентагоне рассказали подробности нанесенного по Сирии авиаудара

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Авиаудар по Сирии войска США нанесли, основываясь на данных иракской разведки, рассказал 25 февраля американский министр обороны Ллойд Остин.

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«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — приводит его слова сайт Пентагона.

Глава оборонного ведомства уточнил, что удар был направлен на шиитскую группировку, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. По словам Ллойда, американские военные «точно знают, куда ударили».

В тот же день агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Как сообщило издание Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.

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