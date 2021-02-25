В Совфеде предложили вариант развития льготной ипотеки

Российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной. Об этом 25 февраля заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Он отметил, что вопрос развития программы льготной ипотеки обсуждался на встрече руководства Совета Федерации и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Сенаторы предложили сделать льготную ипотеку адресной, распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен». Об этом Журавлев рассказал в эфире телеканала «Вместе РФ».

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

Глава ЦБ напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья. По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября правительство продлило эту программу до 1 июля 2021 года.