Путин предложил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Это поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшимся 12 февраля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в сообщении. Срок исполнения — до 31 марта.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

12 февраля Набиуллина отметила, что льготную ипотеку необходимо сохранить только в тех российских регионах, где фиксируется низкий объем ввода жилья. Ранее в феврале глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.