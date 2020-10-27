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Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила пресс-служба правительства.

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«За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тыс. семей смогли получить ипотеку. Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года», ― говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что программа стала хорошим подспорьем для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также помогла поддержать строительную отрасль.

Ранее, 23 октября, стало известно, что россияне могут получить дополнительно 320–350 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках продления госпрограммы ипотечного кредитования под 6,5% годовых.

16 октября Минфин внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки. В ведомстве посчитали, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

Программу льготной ипотеки с господдержкой запустили в конце апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль.

Согласно программе, россияне могут получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 млн рублей во всех регионах до ноября 2020 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге максимальный порог стоимости целевой жилплощади составляет 12 млн рублей. Кредит выдается под ставку 6,5%, срок его действия — до 30 лет.

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