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В Минфине назвали объемы выдачи льготных ипотек

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Россияне могут получить дополнительно 320-350 тыс. льготных ипотек в рамках продления госпрограммы ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия-1».

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«Сейчас выдается около 40-45 тыс. кредитов в месяц. Мы полагаем, что такой темп выдачи [кредитов] сохранится. Ну и, соответственно, исходя из того, что программа [льготного ипотечного кредитования] продлевается на восемь месяцев, то это составит где-то 320-350 — может быть, немного больше — тысяч кредитов, которые будут выданы за весь вот этот период продления», — заявил он.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России решило продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября текущего года.

Президент России Владимир Путин 14 октября предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5%.

16 октября Минфин сообщил, что внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки. В ведомстве считают, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

В начале августа в «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что льготная программа ипотечного кредитования привела к росту сделок в долевом строительстве.

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