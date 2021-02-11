Квартирный вопрос: кто поможет ученым купить жилье

В Тверской области намерены оценить возможности создания специальной программы ипотеки для молодых ученых, совсем недавно с таким предложением выступил и глава Новосибирской области. В Московской области подобная программа действует с 2016 года: уже сейчас начинающим научным работникам компенсируют первоначальный взнос и ежемесячную оплату основного долга по ипотечному кредиту. Несмотря на то что подобные программы действуют далеко не в каждом регионе, у вчерашних студентов есть и другие возможности получить денежные субсидии от государства . Подробности — в материале «Известий».

Квартирная мотивация

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность разработки на территории Верхневолжья ипотечной программы для молодых ученых. Необходимо это для того, чтобы привлечь в тверскую науку новые кадры, в том числе из других регионов.

— Указом Президента России Владимира Путина 2021-й год объявлен Годом науки и технологий в нашей стране. Это признание огромной роли исследовательской деятельности, инноваций и новейших разработок в достижении национальных целей развития нашего государства. От этого зависит успех модернизации инфраструктуры, цифровой трансформации всех наших структур, — подчеркнул Игорь Руденя.

Фото: tverigrad.ru

По словам главы региона, необходимо разработать комплексную систему мотивации ученых. Помимо ипотечной программы, она должна включать в себя проект целевого набора студентов для важнейших отраслей экономики Тверской области, а также возможность использования научных достижений при реализации значимых для региона проектов.

Было бы желание и расторопность

Идеи помочь в нелегкой ипотечной ноше молодым ученым звучит и в других российских регионах. Так, в сентябре с аналогичным предложением выступил губернатор Новосибирский области Андрей Травников.

— В этом году она [сельская ипотека] стартовала, в том числе на территории нашего региона, причем очень успешно. Я считаю, что можно такой же ипотечный продукт создать для молодых ученых. Как вариант, в первом пилоте — для молодых ученых, которые проживают на территории с высокой концентрацией науки и инноватики. Для нас это наукоград Кольцово, Академгородок, Краснообск , — предложил Травников в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

Между тем, в Московской области подобная программы действует уже не первый год. Победители конкурсного отбора получают возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении ипотеки на 10 лет. Компенсируют региональные власти и ежемесячную оплату основного долга по ипотечному кредиту, из собственных средств участники программы выплачивают только проценты по кредиту.

Квартирный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы претендовать на такую социальную ипотеку, у ученых или членов их семьи не должно быть собственной квартиры в Московской области (или же площадь на одного человека в уже имеющейся квартире должна быть меньше установленной в Москве нормы). Они также должны быть научными работниками с высшим образованием (возраст для докторов наук до 40 лет, для кандидатов наук и для работников без ученой степени — до 35). Кроме того, тематика их научных исследований должна соответствовать приоритетным для Московской области направлениям развития науки, технологий и техники ( например , к ним относятся обеспечение безопасности и противодействие терроризму, новые материалы и технологии, медицина и фармацевтика, охрана окружающей среды). Также важную роль может сыграть и наличие научных публикаций и опубликованных монографий за последние 5 лет и участие в мероприятиях по популяризации научной деятельности.

Помогут с ипотекой молодым ученым Подмосковья и в этом году. В феврале министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области вновь начало прием заявок от молодых ученых и специалистов для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной подмосковной программы «Жилище».

— В этом году свое жилье по программе «Социальная ипотека» получат еще 40 молодых ученых и 45 специалистов Подмосковья. Таким образом, общее количество участников программы с момента ее старта в 2016 году составит 592 человека. Это наиболее ценные специалисты, которые уже обеспечивают и будут обеспечивать научно-техническое развитие Московской области , — сообщила глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Как рассказал «Известиям» председатель совета Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ Николай Войтишин, такая программа и правда пользуется спросом.

Квартирный вопрос Фото: РИА Новости

— Наш Объединенный институт ядерных исследований участвует в ней с самого начала: в среднем ежегодно подается 10-15 заявок, из которых больше половины получают эту ипотеку. Мы, как объединение молодых ученых, берем на себя централизованный сбор документов. Также есть человек, который на общественных началах помогает специалистам во всем этом разобраться. У нас в институте я бы не сказал, что это сложно — было бы желание. Конечно, также важна и расторопность, потому что документов немало, но в общем и целом это не очень сложно, — рассказал он.

Аналогичная программа действует и в Томской области. Однако размер компенсаций несколько более скромный, чем в Подмосковье. Как ранее сообщил губернатор Сергей Жвачкин, перед молодыми ученым ставится выбор, каким именно образом регион поможет им с ипотекой: они могут либо получить частичную компенсацию процентной ставки в размере 4%, либо компенсацию первоначального взноса в размере 10%. Деньги на эти цели выделяют из областного и муниципальных бюджетов, а также из средств застройщиков.

Федеральный тупик

Однако на федеральном уровне пока такой программы не существует, отметила в разговоре с «Известиями» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

— Сейчас всё зависит от инициативы региональных властей. Например, в Башкирии выделяли средства на первого ребенка, когда еще не было такого федерального проекта. В каждом регионе местные муниципалитеты могут давать какие-то преференции из своего бюджета, но это решает сам субъект, на федеральном уровне пока такой ипотечной программы для молодых ученых нет, — сообщила она.

Подобная федеральная программа существовала несколько назад, но по ряду причин она, к сожалению, зашла в тупик, рассказал «Известиям» председатель Совета молодых ученых РАН Андрей Котельников:

Квартирный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Почти десять лет назад тогда еще Агентство ипотечного жилищного кредитования разработало специальную ипотечную программу «Молодые ученые» с довольно привлекательными условиями. Но в то же время она не особо пошла, потому что ипотеки дешевыми не бывают по определению. То есть она может быть более привлекательной, но это сопряжено с определенными крупными финансовыми обязательствами, а в научных учреждениях зачастую довольно нерегулярно выплачиваются зарплаты. Связано это с тем, что есть какой-то базовый оклад, а есть гранты, которые приходят, например, в конце года. То есть здесь накладывается сразу два таких сложных обстоятельства, а людям, которые принимали участие в этой программе, нужно было рассчитывать свой бюджет, исходя из этих обстоятельств.

Однако вероятность возрождения подобной федеральной программы все-таки существует. В июле министр науки и высшего образования Валерий Фальков обещал «выйти с инициативой» о льготных условиях на ипотечный кредит для молодых исследователей. Так, в ходе встречи с молодыми учеными один из участников предложил министру рассмотреть соответствующий вопрос. В качестве примера он привел сельскую ипотеку, когда кредит на приобретение жилья в сельской местности выдается всего под 2,7-3%.

— Поддерживаем, считаем, что это предложение надо проработать. <...> Вот вы сказали про сельскую ипотеку, обязательно посмотрим, изучим, и если надо будет, а обязательно надо будет, выйдем с инициативой, — сказал тогда Фальков.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки, по поручению главы ведомства была создана рабочая группа по разработке мер, направленных на обеспечение жильем молодых ученых и научно-педагогических работников. Проработка вопроса о возможности предоставлении льгот молодым исследователям при получении ипотечного кредита будет проводиться в 2021 году рабочей группой совместно с представителями банковского сектора, уточнили в ведомстве.

Вещь не для бедных

В то же время в России существует программа государственных жилищных сертификатов, напоминает Андрей Котельников. Так, правом на получение денежной субсидии могут воспользоваться кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук не старше 40 лет, при этом научный стаж должен составлять не менее 5 лет.

— Если молодой ученый соответствует всем требованиям, то он вполне может рассчитывать на такой сертификат. Но там жесткое условие в плане нуждаемости. Как правило, люди приезжают учиться в крупные научные центры и, действительно, у них жилья нет, но по 51 статье Жилищного кодекса считается, что если человек обеспечен жильем на своей малой родине, то эти квадратные метры считаются. Но наука — это вещь не для совсем бедных людей, нельзя говорить, что все молодые ученые — это люди совсем уж из социальных низов. И из-за того, что у родителей, которые живут где-нибудь в Перми или Пензе, есть своя квартира, их сын или дочь, приезжающие учиться в Москву, попадают как раз под эту категорию, что он или она вроде как и не нуждается в жилплощади, — рассказывает Котельников. — Но нужно сказать, что за эти годы, чтобы выделили сертификат и он не был реализован — такого не было никогда. Мы стараемся всем давать возможность получить эти субсидии. И это в общем зарекомендовавший себя инструмент.

Квартирный вопрос Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, Минобрнауки планирует расширить данную программу субсидий. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, у программы есть два недостатка: в ней участвуют только ученые из академических институтов, а сертификаты получают слишком мало людей.

— В ближайшее время мы будем корректировать эту программу, во всяком случае будем ходатайствовать, поскольку это решение правительства. Первое [что планируется сделать — это] снижение срока. Пока идет дискуссия относительно того, сколько — два или три года [составит необходимый научный стаж для получения субсидии]. И второе — это, конечно, [предложение о том, что] участниками этой программы должны стать и сотрудники университетов, — сказал Фальков.

По данным министерства, в 2019 году было выдано 154 сертификата, в 2018-м — 42. По данным на июль 2020 г., в Минобрнауки на рассмотрение поступило 358 заявок от молодых ученых, выдано 98 сертификатов, еще 27 сертификатов планировалось выдать в течение августа.