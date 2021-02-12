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Набиуллина рассказала о дальнейшей судьбе льготной ипотеки

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Льготную ипотеку необходимо сохранить только в тех российских регионах, где фиксируется низкий объем ввода жилья. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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«Эту программу нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья, где либо спрос населения не восстановился в силу действия ограничительных мер», — отметила она на пресс-конференции.

По ее словам, данное заявление не означает отмену подобной программы в целом. Глава ЦБ подчеркнула, что льготные условия должны существовать на постоянной основе для отдельных категорий населения, в частности молодых семей.

Ранее в феврале глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в настоящее время активно обсуждается. По его словам, помимо мнения ЦБ существуют и иные точки зрения.

В декабре 2020 года в Центробанке предположили, что темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года могут превысить прошлогодние 20%.

В конце ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

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