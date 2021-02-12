Набиуллина рассказала о дальнейшей судьбе льготной ипотеки

Льготную ипотеку необходимо сохранить только в тех российских регионах, где фиксируется низкий объем ввода жилья. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Эту программу нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья, где либо спрос населения не восстановился в силу действия ограничительных мер», — отметила она на пресс-конференции.

По ее словам, данное заявление не означает отмену подобной программы в целом. Глава ЦБ подчеркнула, что льготные условия должны существовать на постоянной основе для отдельных категорий населения, в частности молодых семей.

Ранее в феврале глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в настоящее время активно обсуждается. По его словам, помимо мнения ЦБ существуют и иные точки зрения.

В декабре 2020 года в Центробанке предположили, что темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года могут превысить прошлогодние 20%.

В конце ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.