ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — цитирует ее «РИА Новости» 3 февраля.

Данилова отметила, что программа льготной ипотеки теряет свой социально направленный характер, поскольку в крупных городах обеспеченные граждане используют недвижимость в качестве вложения собственных сбережений, особенно на фоне снижения ставок.

При этом эксперт Центробанка подчеркнула, что наибольшая доля выдач льготной ипотеки приходится на регионы с повышенным ценовым давлением: столичный регион, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, а также Краснодарский край.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова.

21 января телеканал «Известия» сообщал, что льготную ипотеку в России могут продлить до конца года. Банк России намерен согласиться на это при условии модификации программы.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин продлил эту программу до 1 июля 2021 года.