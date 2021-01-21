Льготная ипотека может быть продлена до конца года

Льготную ипотеку в России могут продлить до конца года. Банк России согласен при условии модификации программы, сообщает телеканал «Известия». Льготная ипотека по ставке до 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года. Программа была рассчитана до 1 ноября. В октябре льготные условия продлили до 1 июля 2021 года. В Москве и Петербурге могут предоставить на покупку жилья до 12 млн рублей. В других регионах кредитный лимит составляет 6 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.