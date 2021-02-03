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Песков рассказал об обсуждении вопроса продления льготной ипотеки

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Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в настоящее время активно обсуждается. Об этом заявил в среду, 3 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее в этот же день глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

«Эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту «пузыря». Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», — сказал Песков.

В декабре 2020 года в Центробанке предположили, что темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года могут превысить прошлогодние 20%.

В конце ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

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