Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки в России

Доступность ипотеки в России необходимо обеспечивать адресными мерами, иначе на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри», рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке. <…> Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — цитирует Набиуллину «РИА Новости» 19 февраля.

Глава ЦБ напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья.

По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

Накануне Набиуллина заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.