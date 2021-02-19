Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки в России
Мир
Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance
Армия
Пилоты и техники ВКС РФ рассказали о совместной службе в Хмеймиме
Общество
В Москве из-за морозов подняли температуру в системе отопления
Наука
Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 весной
Мир
Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Мир
США отозвали заявление в СБ ООН о восстановлении санкций против Ирана
Общество
Попова предупредила о сохранении высокого риска заболевания COVID-19
Общество
Водителей в Подмосковье попросили отказаться от поездок в выходные из-за снегопада

Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доступность ипотеки в России необходимо обеспечивать адресными мерами, иначе на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри», рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Квадратные меры: каким будет спрос на ипотеку после отмены госпрограммы
Интерес граждан к жилищным займам помогут сохранить низкие процентные ставки, надеются в банках

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке. <…> Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — цитирует Набиуллину «РИА Новости» 19 февраля.

Глава ЦБ напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья.

По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

Накануне Набиуллина заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021