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Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку как антикризисную меру

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Льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

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«Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать именно как антикризисную меру», ― сказала она в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России.

При этом Набиуллина подчеркнула, что в таком формате ее можно сохранить в тех регионах, где недостаточно жилья и нет сильного роста цен, поскольку из-за роста стоимости в значительной части субъектов РФ позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке был перекрыт.

Также глава ЦБ отметила, что регулятор видит потенциал расширения именно постоянно действующих льготных программ по ипотеке. Она предположила, что такие программы могут носить региональный характер.

Кроме того, Набиуллина указала на то, что льготная ипотека для молодых семей несильно востребована, поэтому необходимо расширить критерии и ввести дифференциацию ставки по количеству детей.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

16 февраля эксперты в области недвижимости заявили, что снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5–5,5%. Это позволит поддержать фундаментальный спрос без резких скачков.

В тот же день вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил о том, что в России на данный момент уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми.

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