Ушли в обрыв: ставки по депозитам в ряде банков снизились в феврале

С середины февраля в девяти кредитных организациях доходность по вкладам упала в диапазоне от 0,1% до 1,4%, следует из результатов анализа финансового маркетплейса «Сравни.ру», с которыми ознакомились «Известия». В то же время пять банков пошли на повышение ставок по депозитам в диапазоне от 0,1% до 2%. По оценкам аналитиков, более заметный рост ставок по вкладам клиенты увидят к осени, однако докризисных показателей доходности пока ждать не стоит.

Ставки на понижение

За неделю, прошедшую после заседания Центробанка по ключевой ставке, девять кредитных организаций снизили доходность по вкладам, а пять, напротив, увеличили, говорится в данных «Сравни.ру», содержащих анализ показателей 300 участников рынка. Ранее, 12 февраля, регулятор сохранил базовую ставку на уровне 4,25%. Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что сроки возврата к нейтральной будут определяться по мере развития ситуации и с учетом необходимости поддержания инфляции вблизи цели.

Больше всего в рассматриваемом периоде ставки на депозиты упали по некоторым продуктам банка «Хоум Кредит», а именно на 0,6–1,4%. Тогда как в КС Банке, Зираат Банке (Москва), Банке БЖФ, БыстроБанке, «КБ Солидарность» и Заубер Банке зафиксировано снижение в диапазоне от 0,1% до 0,3%. ОТП Банк и Кредит Европа Банк пересмотрели доходность по вкладам в долларах, сократив ее еще на 0,05–0,2%.

Среди повысивших проценты по вкладам фигурирует также «Хоум Кредит», который поднял ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%, что больше, чем у его конкурентов. Аналогичная ситуация и с банком «Кредит Европа», добавившем 0,5–1,5%. Рост ставок в ЮниКредит Банке составил 0,2–1%, а в «Кубань Кредите» и Росдорбанке — в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Ушли в обрыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Более высокую ставку кредитные организации готовы предоставить клиентам, открывающим счета на большие суммы и на долгий срок, приводится в данных «Сравни.ру». Например, «Сбер» для вкладов до 100 тыс. рублей и сроком на шесть месяцев предлагает доходность 2,15%, а для сумм свыше 400 тыс. — уже 2,55%.

«Известия» спросили топ-30 банков о пересмотре ставок по вкладам за последнюю неделю. В частности, в «Открытии» признались, что скорректировали показатель доходности, но не уточнили, в какую сторону. В ВТБ и Газпромбанке сказали, что ставки в этом году еще не меняли, а в «Дом.рф», «Зените», Ак Барс Банке и «Хоум Кредите» отметили, что изменений за последнее время не было. Хотя данные «Сравни.ру» по последней организации говорят об обратном, а на сайте сообщается об обновлении линейки продуктов. Пока сценарий повышения в скором времени на 0,2–0,3 п.п. рассматривают только в «Дом.рф».

Небольшой отток средств портфеля срочных вкладов с начала 2021-го наблюдают только в двух банках. Остальные отметили, что значимого вывода гражданами денег со счетов не видят или же вовсе не фиксируют таких тенденций. Там добавили, что клиенты продолжают практику гибкого управления своими активами, размещая средства как в классические сберегательные инструменты, так и в инвестиционные.

Ушли в обрыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Средний размер доходности по вкладам по расчетам «Сравни.ру» сейчас составляет 4,5%. По данным ЦБ, к началу февраля максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равнялась 4,46% годовых (в таком же периоде 2020-го — 5,49%).

Как до кризиса не будет

По оценкам директора по развитию банковского направления «Сравни.ру» Алексея Грибкова, существенного роста ставок по депозитам в ближайший квартал не ожидается, за исключением их небольшого повышения за счет открытия сезонных промовкладов в ряде банков. Но в течение года они будут плавно расти, так как кредитным организациям нужно увеличивать пассивы, чтобы перекрывать растущий спрос на кредиты со стороны граждан. Без существенного повышения ключевой ставки доходность по вкладам увеличится на 1–2%, считает эксперт.

В кредитных организациях полагают, что в горизонте трех-шести месяцев базовая ставка увеличится и повлечет рост доходности по розничным вкладам. В результате, как отмечают в «Дом.рф», средний процент по ним к концу II квартала 2021-го поднимется на 0,3–0,4 п.п. от текущего уровня. Аналогичной оценки придерживаются и в Почта Банке, а в «Хоум Кредите» выступают за плавный рост в течение года.

Тогда как в банке «Открытие» в перспективе полугодия не видят предпосылок для существенного изменения уровня ставок. В краткосрочном периоде падение продолжится, согласились и в «Зените».

Ушли в обрыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Скорость нормализации политики ЦБ будет определяться динамикой инфляции и темпами восстановления экономики. Не исключено, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже в нынешнем году, но достижения ставкой хотя бы 5%, то есть нижней границы «нормального» диапазона, следует ждать лишь в 2022-м. Поэтому в предстоящие месяцы существенного роста доходности вкладов не будет, — уверен аналитик «Финама» Игорь Додонов.

Рост привлекательности вкладов не достигнет докризисных показателей, поскольку их доходность всё еще не будет сопоставимой с альтернативными инструментами инвестирования, уверен младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Лишь по мере нормализации экономической жизни в стране банки смогут вернуть обратно часть средств физлиц, выведенных в прошлом году, добавил Игорь Додонов.

По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, в течение года ожидается незначительный рост доходности по вкладам, даже если ключевая ставка сохранится на уровне 4,25%. Он считает, что уровень последней может быть повышен до 4,5% уже осенью. Однако, как пояснил эксперт, ситуация на рынке депозитов будет диктоваться не только динамикой ее изменений, но и потребностью банков в дешевых и сравнительно долгосрочных пассивах, к которым относятся сбережения населения. Более заметное повышение ставок будет к осени, однако их агрессивного роста в 2021-м всё же не стоит ждать.