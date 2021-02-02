Денежные оттоки: почему банки теряют вкладчиков

Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов. Об этом свидетельствуют результаты опроса топ-30 кредитных организаций, проведенного «Известиями». По данным Центробанка, за прошлый год отток депозитов физлиц достиг 1,68 трлн рублей. Кроме того, отмечается тенденция существенного уменьшения горизонта планирования клиентов, перевода средств в накопительные счета и вложений в инвестиционные инструменты. По мнению экспертов, не улучшится ситуация и в этом году — депозиты и дальше продолжат терять свою привлекательность.

Причины оттока

По данным Центробанка, за 2020 год отток депозитов физлиц достиг 1,68 трлн рублей. Такой способ сбережения средств стал невыгодным по целому ряду причин, к числу которых относятся постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне — в 4,25% годовых.

Сейчас, по данным регулятора, максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,48% годовых — то есть близка к показателю инфляции (ее уровень по итогам прошлого года составил 4,9%). «Известия» спросили крупнейшие банки об изменениях депозитной базы розничных клиентов за прошлый год.

Привет из прошлого

В 2020 году наблюдалась тенденция перераспределения сбережений граждан из вкладов в накопительные счета. Это подтверждают и цифры: портфель вкладов сократился на 34%, а сберегательных счетов вырос на 50%, сообщил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

Многие клиенты существенно пересмотрели свою стратегию управления средствами: еще одним трендом рынка стало снижение горизонта планирования клиентов, которые в условиях неопределенности стремились держать деньги «под рукой» . Об этом рассказала замглавы управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

В то же время о росте объема депозитов физлиц на 19% сообщили в Новикомбанке. А глава департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич рассказал об увеличении за год среднего размера вклада за счет представителей private сегмента, а также доли онлайн оформления с 5-7% до 30%. Альтернативу же депозитам в виде инвестиции в недвижимость предпочли не более 10% клиентов.

Помимо нарастающего спроса на ценные бумаги, золото, ПИФы и другие инструменты, в банках фиксируют рост средств на эскроу-счетах для приобретения недвижимости.

Чего ждать

В 2021-м многое будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуаций, а также решений регулятора по ключевой ставке. Впрочем, рынок депозитов не претерпит существенных изменений, уверены большинство представителей кредитных организаций. В целом из-за возросшей инфляции пока дальнейшего снижения ключевой ставки не ожидается, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Вместе с тем, в банках в этом году ждут увеличения спроса на альтернативные инструменты и появление комбинированных с депозитами продуктов. Также с учетом действия нового налога на вклады там не исключили тенденции их дробления между членами семьи.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что и в этом году привлекательность депозитов продолжит снижаться, что усилит приток средств физлиц на биржу. В то же время продолжится рост числа клиентов на брокерском обслуживании.

Между тем к концу 2021 года, в случае относительно стабильной ситуации на рынке и постепенного восстановления доходов населения, вклады могут увеличиться, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Однако прирост не будет значительным и без учета валютной переоценки не превысит инфляцию, добавил он. В то же время, по его мнению, сохранение популярности биржи существенного влияния на рынок депозитов не окажет, так как для подавляющего большинства этот способ инвестирования сбережений остается одним из доступных, привычных и консервативных методов.