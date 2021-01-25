Право по голосу: банки расширяют число доступных по биометрии операций

Кредитные организации планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ, банках «Дом.РФ» и «Ак Барс», крымском РНКБ. По биометрии доступными могут сделать дистанционную разблокировку карты, подтверждение переводов на крупные суммы и обновление персональных данных онлайн. В ЦБ «Известиям» заявили, что все сервисы на базе ЕБС соответствуют высшим требованиям защиты. По оценкам экспертов, биометрию следует использовать как дополнительный фактор подтверждения личности, но не единственный.

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С помощью слепков лица из единой биометрической системы (ЕБС) в контакт-центре ВТБ планируется предоставлять сервисы и услуги, которые ранее были доступны только в офисе. Например, разблокировку карт, сообщил «Известиям» начальник управления «Единая клиентская идентификация» банка Григорий Сальников. По его словам, биометрические технологии позволят повысить уровень безопасности при работе с клиентами, а также сократить время проведения операций. Кроме того, в перспективе слепки лица смогут использоваться для подтверждения более рисковых операций, добавили в ВТБ.

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Сервис Ак Барс Банка, который основан на собственной базе слепков, можно будет использовать для подписания документов и подтверждения важных операций, сообщили в кредитной организации. В крымском РНКБ добавили, что одной из задач использования единой биометрической системы ЦБ будет обновление сведений о клиенте без необходимости личного посещения подразделения банка.

Биометрия поможет улучшить клиентский опыт, уверены в банке «Дом.РФ»: в кредитной организации планируют увеличить лимиты и перечень регулярных операций, совершаемых дистанционно или через банкоматы. Кроме того, с помощью слепков лица и голоса можно будет подтверждать переводы и снятие больших сумм денежных средств, ожидают в финансовой организации.

Справка «Известий» В декабре 2020 года был принят закон, позволяющий расширить сферы применения биометрии. До этого с помощью слепков из ЕБС банки могли только открывать клиентам счета без посещения офиса. В соответствии с поправками эту функцию должны будут до конца 2021 года реализовать все банки с универсальной лицензией. Изменения также позволяют кредитным организациям ввести в промышленную эксплуатацию новые сервисы с использованием слепков лица и голоса.

Единая биометрическая система — это сервис аутентификации, который выполняет функцию юридически значимого подтверждения личности, подчеркнули в «Ростелекоме» (выступает оператором ЕБС). В компании пояснили, что банки могут использовать систему в качестве инструмента для собственных процессов, в том числе для подтверждения высокорисковых операций. Для совершения некоторых действий по-прежнему будет требоваться очное присутствие — например, для внесения наличных или получения услуги депозитария, добавили в «Ростелекоме».

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На вопрос «Известий» о рисках расширения перечня дистанционных операций по биометрии в ЦБ сообщили, что вне зависимости от срока внедрения продуктов, разработанных на основе технологии биометрической идентификации, процесс сбора и использования данных в ЕБС соответствует самым высоким стандартам информационной безопасности.

Не слепком единым

Разблокировку карты, мобильного и интернет-банка после подтверждения по биометрии следует перевести в онлайн только в тех случаях, если заморозка была инициирована не самим клиентом — когда карта или доступ к интернет-банку были скомпрометированы, считает гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, со стороны клиентов также востребовано увеличение лимита расходных операций после подтверждения личности слепками лица и голоса.

— Биометрические системы в контексте банковского обслуживания — это дополнительный механизм повышения защищенности дистанционного взаимодействия клиентов с организациями. Он не может выступать единственным фактором проверки или подтверждения личности. Фото, видео и голос не секрет для остальных людей, как пароли и кодовые слова, а значит, в теории, могут быть собраны и использованы без ведома клиентов, — опасается Дмитрий Спиридонов.

Он добавил, что в контексте использования биометрии также есть риск отказа в операции, если система не узнает клиента.

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Риск принятого закона больше связан не с расширением перечня операций, доступных дистанционно, а с увеличением числа пунктов, где можно провести регистрацию для ЕБС за счет МФЦ, считает директор практики по оказанию услуг в области кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Михаил Курзин. Он пояснил: есть риск, что злоумышленник в МФЦ может привязать биометрические данные одного человека к учетной записи другого и затем, с этими биометрическими данными, получить кредитные или иные услуги от лица валидного клиента банка.

Помимо дистанционных операций банки также работают над развитием биометрического эквайринга — оплаты в торговых точках с помощью слепков лица. Соответствующие пилоты уже провел «Сбер» — в сети кафе Prime, ВТБ — в гипермаркетах «Лента», Райффайзенбанк — в сети бургерных #FARШ, Ак Барс Банк — в кофейне и столовой в Иннополисе, рассказали «Известиям» их представители. Рассматривают внедрение такой технологии также РСХБ, СКБ-Банк и ОТП-Банк. В ПСБ считают, что перспективное направление — оплата покупок через интернет с помощью биометрии.

Среди других проектов, которые кредитные организации считают востребованными, — вход в здание по биометрии, а также обслуживание по лицу в банкомате. Ранее «Известия» писали, что Сбербанк увеличил лимит онлайн-платежей и переводов с 1 млн до 5 млн рублей для премиальных клиентов, готовых подтвердить личность по биометрии.