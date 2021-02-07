МИД назвал вынужденной высылку иностранных дипломатов из России

Высылка из России участвующих в несанкционированных мероприятиях европейских дипломатов была вынужденной мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять, — это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Также 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали о незаконности акций и об ответственности за их организацию и участие. В ходе акций были проведены задержания, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.

Позднее, 5 февраля, МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. Подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств, подчеркнули в российском ведомстве, являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель призывает Москву пересмотреть решение.

В шведском МИДе назвали такой шаг Москвы «беспочвенным» и заявили о праве на ответные действия. Варшава также рассматривает вариант ответных мер, сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев.