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В Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов

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Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в незаконных акциях на территории РФ. Об этом заявил в пятницу, 5 февраля, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть», — приводит ТАСС заявление Стано.

Ранее в четверг МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.

В ведомстве подчеркивали, что такие действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Дипломатам предписано в ближайшее время покинуть Россию.

Как заявил «РИА Новости» посол РФ в Польше Сергей Андреев, МИД республики в ответ намерен выслать российского дипломата. По его словам, если российская сторона не пересмотрит своего решения, то Польша может рассмотреть вопрос об ответных мерах. Отмечалось, что решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России, эту тему российская сторона обсудила с главой МИД Швеции Анн Линде, которая прибыла с визитом в Москву.

На следующий день в социальных сетях появилась информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несанкционированной акции в Москве.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них, а также указывали на последствия вовлечения несовершеннолетних и несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

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