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Польша анонсировала ответные меры на высылку своего дипломата из России

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Министерство иностранных дел Польши пообещало принять меры в ответ на объявление Москвой персоной нон грата польского дипломата. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, посол России в Варшаве Сергей Андреев.

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Он добавил, что был приглашен в МИД Польши в связи с высылкой польского дипломата из РФ.

«Замминистра (Марчин) Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения», — сказал посол «РИА Новости».

Андреев добавил, что польская сторона может рассмотреть вопрос об ответных мерах.

В этот же день МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории России.

Как отметил российский сенатор Владимир Джабаров, действия МИДа оправданны, а вот ответные меры от Берлина, Стокгольма и Варшавы будут незаконными, ведь российские дипломаты во внутренние дела других стран не вмешивались.

Ранее, 2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России. На следующий день в социальных сетях появилась информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несанкционированной акции в Москве.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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