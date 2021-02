Швеция осудила решение России о высылке дипломата

Министерство иностранных дел Швеции осудило решение России по высылке своего дипломата, заявила глава ведомства Анн Линде.

По словам министра, обвинения России являются «беспочвенными».

«Решительно осуждаем необоснованное решение России выслать шведского дипломата. Поблагодарила его сегодня за его важную работу, в том числе за налаживание контактов между людьми с Россией», — написала она в Twitter в пятницу, 5 февраля.

Strongly deplore Russia’s baseless decision to expel a Swedish diplomat. Thanked him today for his important work, incl fostering people-to-people contacts with Russia. Russian accusations completely groundless. We reserve our right to respond accordingly to this unfriendly act. https://t.co/8k8Mui0it9