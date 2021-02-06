Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой
Спорт
Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»
Спорт
Кокорин попал в число запасных «Фиорентины» на матче с «Интером»
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале
Спорт
Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем
Мир
Украинские националисты анонсировали акцию у телеканала «Наш»
Общество
Telegram заблокировал каналы с личными данными правоохранителей
Мир
СНБО Украины допустил введение санкций против Медведчука
Мир
Количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Швеция осудила решение России о высылке дипломата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Швеции осудило решение России по высылке своего дипломата, заявила глава ведомства Анн Линде.

По словам министра, обвинения России являются «беспочвенными».

«Решительно осуждаем необоснованное решение России выслать шведского дипломата. Поблагодарила его сегодня за его важную работу, в том числе за налаживание контактов между людьми с Россией», — написала она в Twitter в пятницу, 5 февраля.

При этом глава дипмиссии подчеркнула, что Швеция оставляет за собой право «отреагировать соответствующим образом на недружественный акт».

Ранее о том, что Варшава рассматривает вариант ответных мер, сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.

В пятницу МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. В МИД подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает Москву пересмотреть решение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021