При нападении на автоколонну экс-члена правительства Мьянмы погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек стали жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг на востоке Мьянмы. Об этом сообщает 6 февраля агентство Xinhua со ссылкой на заявление главнокомандующего мьянманской армией.

По его сведениям, 20 повстанцев из вооруженной группировки «Армия Национального демократического альянса Мьянмы» атаковала конвой бывшего члена центрального исполнительного комитета Коканга Кхин Маун Люина. В результате нападения погибли девять гражданских лиц и трое полицейских, 13 человек ранены.

В городе Янгоне начались массовые протесты против установившегося в стране военного режима, пишет Би-би-си. Собравшиеся требуют освободить государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других задержанных высокопоставленных чиновников.

Вооруженные силы Мьянмы недавно объявили о продлении до 28 февраля приостановки военных операций против вооруженных группировок, действующих на территории страны.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в Мьянме произошел государственный переворот. Правящая партия страны объявила о задержании президента Вина Мьина и Аун Сан Су Чжи, в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.

«Национальная лига за демократию» заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года. Тогда правящая партия получила 396 из 476 мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с государственным советником Аун Сан Су Чжи еще на пять лет. Поддерживаемая военными «Союзная партия солидарности и развития» получила только 33 места.

Военные публично жаловались на фальсификацию выборов и призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн в результате госпереворота получил всю государственную власть в стране. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

В столице Мьянмы — Нейпьидо — не работает интернет и телефонная связь.

В МИД РФ выразили беспокойство по поводу событий в Мьянме. Сейчас в стране находятся около 70 россиян.