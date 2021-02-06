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При нападении на автоколонну экс-члена правительства Мьянмы погибли 12 человек

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По меньшей мере 12 человек стали жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг на востоке Мьянмы. Об этом сообщает 6 февраля агентство Xinhua со ссылкой на заявление главнокомандующего мьянманской армией.

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По его сведениям, 20 повстанцев из вооруженной группировки «Армия Национального демократического альянса Мьянмы» атаковала конвой бывшего члена центрального исполнительного комитета Коканга Кхин Маун Люина. В результате нападения погибли девять гражданских лиц и трое полицейских, 13 человек ранены.

В городе Янгоне начались массовые протесты против установившегося в стране военного режима, пишет Би-би-си. Собравшиеся требуют освободить государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других задержанных высокопоставленных чиновников.

Вооруженные силы Мьянмы недавно объявили о продлении до 28 февраля приостановки военных операций против вооруженных группировок, действующих на территории страны.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в Мьянме произошел государственный переворот. Правящая партия страны объявила о задержании президента Вина Мьина и Аун Сан Су Чжи, в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.

«Национальная лига за демократию» заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года. Тогда правящая партия получила 396 из 476 мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с государственным советником Аун Сан Су Чжи еще на пять лет. Поддерживаемая военными «Союзная партия солидарности и развития» получила только 33 места.

Военные публично жаловались на фальсификацию выборов и призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн в результате госпереворота получил всю государственную власть в стране. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

В столице Мьянмы — Нейпьидо — не работает интернет и телефонная связь.

В МИД РФ выразили беспокойство по поводу событий в Мьянме. Сейчас в стране находятся около 70 россиян.

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