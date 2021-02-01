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Посольство сообщило о нахождении в Мьянме примерно 70 россиян

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Около 70 россиян, включая 20 туристов, находятся в Мьянме, где произошел государственный переворот. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил пресс-секретарь посольства России в Мьянме Антон Анисимов.

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«По имеющейся информации, в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих в Мьянме по контрактам, и около 20 туристов. Обращений за консульской помощью не поступало», — сказал он «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, в случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников российской дипмиссии.

Ранее в этот же день посольство России в Мьянме дало рекомендации гражданам РФ в связи с ситуацией в стране.

В частности, россиянам порекомендовали по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись предметами первой необходимости и соблюдать бдительность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Мьянме.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Мьянме военные задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи.

По информации Reuters, этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание высокопоставленных чиновников страны.

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