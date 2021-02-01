Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили спецформу для записи на вакцинацию от COVID-19
Политика
Медведев сравнил свои обязанности в правительстве и в Совбезе
Мир
Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине
Мир
Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Мир
Американские военные сняли полет Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»
Общество
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19
Мир
Чижов назвал ситуацию с вакцинацией в ЕС «эмоциональной, с элементами хаоса»
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

В Кремле отреагировали на ситуацию с госпереворотом в Мьянме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля рассказал о том, как в Кремле оценивают ситуацию с государственным переворотом в Мьянме.

Генеральская уборка: военные в Мьянме устроили госпереворот
От власти отстранили лидера страны Аун Сан Су Чжи и других представителей правящей «Национальной лиги за демократию»

«Мы очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию», — ответил Песков.

Ранее в этот же день в Мьянме военные задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи.

Как сообщает Reuters, этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

В итоге военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Кроме того, военные, которые принимали участие в совершении государственного переворота, назначили кандидата на пост врио президента страны, пишет «Газета.ру». На эту должность был утвержден вице-президент Мьинт Шве.

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу сообщений о захвате политических лидеров Мьянмы, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание высокопоставленных чиновников страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021