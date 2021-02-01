В Кремле отреагировали на ситуацию с госпереворотом в Мьянме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля рассказал о том, как в Кремле оценивают ситуацию с государственным переворотом в Мьянме.
«Мы очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию», — ответил Песков.
Ранее в этот же день в Мьянме военные задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи.
Как сообщает Reuters, этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.
В итоге военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.
Кроме того, военные, которые принимали участие в совершении государственного переворота, назначили кандидата на пост врио президента страны, пишет «Газета.ру». На эту должность был утвержден вице-президент Мьинт Шве.
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу сообщений о захвате политических лидеров Мьянмы, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание высокопоставленных чиновников страны.