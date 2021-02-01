В Мьянме объявили режим ЧП после задержания руководителей страны

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства. Об этом со ссылкой на армейский телеканал сообщило агентство Xinhua в понедельник, 1 февраля.

Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда, сообщил ранее представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

Как пишет Reuters, этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Также сообщалось, что в Мьянме наблюдаются проблемы с интернет-связью. Так, мьянманское бюро Би-би-си информировало об отключении интернета и телефонной связи в столице страны, городе Нейпьидо. Также о сложностях в вещании сообщила государственная вещательная служба «Радио и телевидение Мьянмы» (MRTV).