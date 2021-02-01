Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд предсказал более точные долгосрочные прогнозы погоды через 10–15 лет
Мир
Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента страны
Авто
В РФ с 1 февраля изменились правила тюнинга автомобиля
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении суровой зимы в Москву
Спорт
Месси забил 650-й гол за Барселону
Общество
В Роспотребнадзоре ждут стабильного снижения заболеваемости COVID-19 весной
Мир
Во Франции выявлен новый очаг вируса птичьего гриппа
Наука
Ученые посчитали бессимптомных носителей COVID-19 незаразными
Мир
Республиканцы предложили Байдену урезать средства на борьбу с COVID-19

Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Мьянмы Вин Мьин, а также государственный советник страны Аун Сан Су Чжи, фактическая глава правительства, задержаны неизвестными, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя правящей партии «Национальная лига за демократию» в понедельник, 1 февраля.

По его словам, государственный советник, которая также является главой МИДа, президент и другие высокопоставленные представители правящей партии были «схвачены» рано утром.

«Хочу сказать нашему народу, чтобы они не реагировали поспешно, и хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом», — сообщил представитель партии Мио Ньюнт, добавив, что думает, что его тоже задержат.

В пятницу ряд СМИ сообщили о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021