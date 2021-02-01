Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента страны

Президент Мьянмы Вин Мьин, а также государственный советник страны Аун Сан Су Чжи, фактическая глава правительства, задержаны неизвестными, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя правящей партии «Национальная лига за демократию» в понедельник, 1 февраля.

По его словам, государственный советник, которая также является главой МИДа, президент и другие высокопоставленные представители правящей партии были «схвачены» рано утром.

«Хочу сказать нашему народу, чтобы они не реагировали поспешно, и хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом», — сообщил представитель партии Мио Ньюнт, добавив, что думает, что его тоже задержат.

В пятницу ряд СМИ сообщили о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.