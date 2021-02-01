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В Мьянме начались перебои с интернетом на фоне сообщений о задержании политиков

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Проблемы с интернет-связью наблюдаются в Мьянме в понедельник, 1 февраля, на фоне поступающей информации о задержании государственного советника, лидера правящей партии и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи и президента республики Вин Мьина. Oб этoм сoобщает мeждународная нeкоммерческая oрганизация NetBlocks.

«Сeтевые данныe интeрнет-обсeрватории NetBlocks укaзывают нa нaчало мaссовых сбoев в рaботе интeрнета в Мьянмe на фoне сoобщений о вoенном вoсстании и зaдержании пoлитических лидeров, включaя Аун Сан Су Чжи», — гoворится в сoобщении.

В свою очередь мьянманское бюро Би-би-си информировало об отключении интернета и телефонной связи в столице страны, городе Нейпьидо. Кроме того, сообщается, что на улицах Нейпьидо и крупнейшего города страны Янгона появились военнослужащие. Также о сложностях в вещании сообщила государственная вещательная служба «Радио и телевидение Мьянмы» (MRTV).

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя правящей партии «Национальная лига за демократию» сообщило, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также государственный советник страны Аун Сан Су Чжи, фактическая глава правительства, были задержаны неизвестными.

В пятницу ряд СМИ сообщили о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.

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