Белый дом выразил обеспокоенность в связи с событиями в Мьянме

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу сообщений о задержании военными Мьянмы президента республики Вин Мьина и государственного советника, лидера правящей партии и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которое было опубликовано на сайте администрации в воскресенье, 31 января.

По ее словам, президент США Джо Байден находится в курсе ситуации в Мьянме, о событиях, произошедших в стране, ему рассказал помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также Псаки добавила, что США выступают против любых попыток изменить результаты прошедших в Мьянме 8 ноября выборов и воспрепятствовать «демократическим преобразованиям» в стране. Пресс-секретарь добавила, что в случае, если шаги, предпринятые мьянскими военными, не будут отменены, в том числе не будут освобождены политики, Вашингтон примет меры против ответственных.

1 февраля лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда, сообщил ранее представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

Этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Позднее военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Также сообщалось, что в Мьянме наблюдаются проблемы с интернет-связью. Так, мьянманское бюро Би-би-си информировало об отключении интернета и телефонной связи в столице страны, городе Нейпьидо. Также о сложностях в вещании сообщила государственная вещательная служба «Радио и телевидение Мьянмы» (MRTV).