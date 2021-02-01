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Генсек ООН осудил задержание руководителей Мьянмы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание президента Мьянмы Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи военными. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика в понедельник, 1 февраля.

По его словам, генсек настоятельно призывает военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путем мирного диалога, передает «РИА Новости».

Ранее в понедельник серьезную обеспокоенность в связи с задержаниями руководителей Мьянмы выразило правительство Австралии.

Ранее военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда, сообщил ранее представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

Как пишет Reuters, этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Также сообщалось, что в Мьянме наблюдаются проблемы с интернет-связью.

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