Австралия призывает военных Мьянмы освободить руководителей страны

Правительство Австралии выразило серьезную обеспокоенность в связи с задержаниями военными Мьянмы президента страны Вин Мьина и госсоветник Аун Сан Су Чжи, которая де-факто возглавляет правительство. Об этом говорится в заявлении австралийского главы МИД Мэрис Пэйн.

«Австралия призывает военных Мьянмы уважать законы государства и разрешать возникшие разногласия законным путем и немедленно освободить всех гражданских лидеров и других лиц, задержанных незаконно», — приводит слова министра иностранных дел «РИА Новости».

Он также добавил, что австралийская сторона выступила за повторный созыв Национального собрания «в соответствии с итогами всеобщих выборов в 2020 году».

Ранее военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда, сообщил ранее представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

Как пишет Reuters, этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Также сообщалось, что в Мьянме наблюдаются проблемы с интернет-связью.