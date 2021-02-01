Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом

Посольство России в Мьянме рекомендовало россиянам, находящимся в стране, избегать мест скопления людей и проявлять бдительность в связи с объявленным чрезвычайным положением. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте диппредставительства в понедельник, 1 февраля.

«Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны», — отмечается в сообщении.

В российском посольстве также призвали воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, правоохранителей, а также больших скоплений людей. Там также напомнили, что использование дронов в Мьянме запрещено.

Как сообщил пресс-секретарь посольства Антон Анисимов, диппредставительство работает в штатном режиме, а обстановка в Мьянме в настоящее время остается «в целом спокойной», пишет ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда, сообщал представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

Как отмечалось, этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.