В Мьянме назначили временного президента после переворота

Совершившие госпереворот в Мьянме военные назначили временным президентом вице-президента Мьинт Шве. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает портал Irrawaddy.

Военные объяснили это назначение статьей конституции страны, согласно которой во время чрезвычайного положения должность переходит вице-президенту. Отмечается, что Мьинт Шве уже занимал этот пост в 2018 году после отставки президента Тхин Чжо.

При этом главой государства назначен командующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайну.

Ранее военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда, сообщил ранее представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

Как пишет Reuters, этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.