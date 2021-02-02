Генеральская линия: из-за чего в Мьянме произошел госпереворот

Небольшая юго-восточная страна Мьянма, чье название в последние два-три года мелькало в мировой прессе преимущественно в связи с ситуацией вокруг беженцев рохинджа, вновь попала в заголовки — и опять по неприятному поводу. Утром 1 февраля военные объявили об аресте президента страны Вин Мьина, лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи и еще целого ряда членов гражданского правительства, а также на год ввели режим ЧП, пообещав провести по истечении этого срока новые выборы. Свое решение военные мотивировали фальсификациями на последних парламентских выборах, принесших оглушительную победу партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), возглавляемую Аун Сан Су Чжи. Западные страны тут же осудили события в Мьянме, назвав это госпереворотом, соседние страны отнеслись к происходящему более сдержанно.

Нечто предвещало беду

Нельзя сказать, что случившееся в Мьянме 1 февраля было совсем уж неожиданностью. Вслед за тем, как на парламентских выборах в ноябре партия «Национальная лига за демократию» во главе с Аун Сан Су Чжи обеспечила себе 396 из 476 мест в парламенте, а поддерживаемая военными Союзная партия солидарности и развития получила всего 33 места, связанная с армией оппозиция стала регулярно заявлять о подтасовках. По данным военных, в ходе выборов было замечено 8,6 млн случаев мошенничества, хотя избирательная комиссия фальсификации отвергла. На прошлой неделе один из представителей высшего военного командования даже предположил, что армия не исключает возможности государственного переворота, хотя затем армейские представители эти угрозы дезавуировали, пообещав уважать Конституцию.

Тем не менее 1 февраля за считаные часы до старта первой сессии новоизбранного парламента, на которой должны были утвердить правительство, военные взяли власть в свои руки. Ранним утром они задержали президента Мьянмы Вин Мьина, лидера НЛД Аун Сан Су Чжи, занимающую должности госсоветника и главы МИДа, и еще порядка 30 членов правящей партии и регионального правительства.

Попутно в большей части страны отключили интернет, телефонную связь и телеканалы. Без перебоев работала лишь принадлежащая военным телесеть Myawaddy, по каналам которой они сообщили о временном переходе обязанностей президента к вице-президенту Мьин Свейю — он тут же объявил о введении чрезвычайного положения сроком на один год. При этом, правда, всю полноту реальной власти в Мьянме передали в руки главнокомандующего Вооруженными силами генералу Мин Аун Хлайну.

Перед своим арестом Су Чжи успела по каналам Facebook обратиться к своим сторонникам с призывом «всем сердцем протестовать» против переворота. Но никаких протестов не случилось — во многом из-за заметного усиления военных патрулей как в столице Нейпьидо, так и в крупнейшем городе страны Янгоне. Жители скорее озаботились вероятным финансовым кризисом, тут же выстроившись в длинные очереди к банкоматам. Впрочем, снять наличность не удалось: все банки приостановили любые финансовые операции.

— В настоящее время обстановка в стране остается в целом спокойной, работают все магазины. Посольство России в Мьянме работает в штатном режиме, — сказал «Известиям» пресс-секретарь российской дипмиссии в Янгоне Антон Анисимов, рекомендовав при этом российским гражданам в Мьянме (это порядка 20 туристов и 50 специалистов), «проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей, по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания».

Госпереворот или внутреннее дело

Мьянма, до конца 1980-х годов именовавшаяся Бирмой, уже жила под военным правлением около пяти десятилетий. 10 лет назад страна начала свой переход к демократии, приняв новую Конституцию, проложившую путь к гражданскому правлению. И в 2015 году по итогам победы на выборах к власти пришло правительство во главе с Аун Сан Су Чжи, отсидевшей в тюрьме 15 лет за попытки борьбы с хунтой, получившей Нобелевскую премию и ставшей для мира главным лицом бирманской демократии. Правда, Основной закон «зарезервировал» и места для военных, прописав для назначенцев армии три важных министерства и четверть мест в парламенте. И их роль в стране осталась по-прежнему крайне значимой.

— Нынешняя предвыборная кампания прошла под выдвигаемым НЛД лозунгом конституционной реформы и трансформации позиций, которые ранее гарантировали военным фактически руководящую роль. Закончились выборы победой этой партии с большим перевесом, и, видимо, у военных создалось впечатление, что вдохновленная таким результатом НЛД готова пойти по пути более настойчивого движения к понижению роли военных через изменение Конституции. Это и стало сердцевиной конфликта, — пояснил «Известиям» подоплеку нынешних событий директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский.

Несмотря на то что после отказа Аун Сан Су Чжи признать геноцидом действия военных против мусульман рохинджа летом 2017 года, ее имидж на Западе заметно пошатнулся, арест лидера партии вызвал волну осуждений со стороны ряда стран. С соответствующими заявлениями выступили генсек ООН Антониу Гутерриш, правительство Австралии, премьер Британии Борис Джонсон, глава Евросовета Шарль Мишель, а также многие официальные лица в США. Последние даже пригрозили принять меры против военных, если «шаги по воспрепятствованию демократической передаче власти» не будут отменены.

А вот реакция соседних с Мьянмой стран оказалась заметно сдержаннее. МИД Индии заявил о своей глубокой озабоченности развитием событий там и внимательном отслеживании ситуации. Внимательно следит за происходящим в Мьянме и анализирует информацию и Москва, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Крупнейший торговый партнер Мьянмы Китай меж тем выразил надежду, что «все стороны смогут должным образом урегулировать разногласия в рамках конституционных и правовых рамок и обеспечить политическую и социальную стабильность». А представители правительств Таиланда, Камбоджи и Филиппин и вовсе сочли вмешательство военных «внутреннем делом страны».

Что меняется

Сразу после введения ЧП военные пообещали, что через год проведут в стране новые выборы. Однако, по мнению польского эксперта по Мьянме из Ягеллонского университета в Кракове Мишаля Любины, в дальнейшем военные используют тактику затягивания: они будут обещать выборы, но не станут их проводить, как уже бывало в 1990-е и 2000-е годы.

— Трансформация Мьянмы в этой форме в настоящее время закончилась, мы будем лицезреть ситуацию «назад в прошлое», когда Запад критикует и, возможно, вводит против Мьянмы санкции, а Китай защищает ее и извлекает из этого выгоду. И это проигрышная ситуация для всех в Мьянме, включая военных — трудно править силой, но без авторитета, — сказал эксперт «Известиям».

Китай действительно будет внимательнее многих следить за развитием ситуации, поскольку стабильность на границе с провинцией Юньнань имеет решающее значение для инвестиций Пекина в Мьянму, в том числе в проект китайско-мьянманских нефте-и газопроводов, или инвестиции компании CITIC в порт Кьяукпю в Индийском океане, сказал «Известиям» профессор кафедры Восточноазиатских исследований Лодзинского университета Доминик Мержеевски. Однако он не исключил и рисков для Пекина в виде возможности национализировать китайские проекты в стране.

России произошедшее в Мьянме может даже сыграть на руку. Менее двух недель назад генерал Мин Аунг Хлайн, ставший теперь де-факто главным в стране, принимал главу российского Минобороны Сергея Шойгу. По итогам визита стороны договорились о закупке у России зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», современных БПЛА «Орлан-10Е» и поставках в Мьянму современных систем радиолокации. Ранее Россия поставила Мьянме немалое число самолетов МиГ-29, учебно-боевых Як-130, вертолетов Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М».

— Вполне возможно, что Запад снова захочет ввести санкции против Мьянмы, и тогда в Совбезе ООН страна будет находиться во власти Китая и России. Генералы вряд ли будут стремиться к зависимости лишь от Китая, им также понадобится РФ. Это открывает окно возможностей для дипломатических и политических уступок Москве. Я ожидаю новых неплохих сделок по продаже оружия, — пояснил Мишаль Любина.

На тесные контакты Москвы и Нейпьидо по военной линии обратил внимание и Виктор Сумский. Признаков того, что связи между Россией и Мьянмой могут в дальнейшем пострадать, не видно, отметил он.