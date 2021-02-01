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В ООН призвали ввести санкции против Мьянмы

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Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс после государственного переворота в стране призвал международное сообщество ввести в отношении нее санкции и эмбарго на поставки вооружений. Об этом 1 февраля сообщается на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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«Совершенно необходимы решительные действия, включая введение жестких адресных санкций и эмбарго на поставки оружия до тех пор, пока не будет восстановлена ​​демократия», — говорится в заявлении Эндрюса.

Он выступил за «немедленное и безоговорочное освобождение» всех задержанных, восстановление связи и прекращение «этой возмутительной и незаконной акции».

По словам спецдокладчика, объявленное в Мьянме чрезвычайное положение — это положение военных, которые напали на народ и зарождающуюся в стране демократию.

«Захват военной власти над демократически избранным правительством снова бросает темную тень на страну», — отметил он.

1 февраля в Мьянме военные задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

Согласно данным посольства России в Мьянме, сейчас в стране находятся около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников российской дипмиссии.

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