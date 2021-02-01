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Москва выразила надежду на мирное урегулирование конфликта в Мьянме

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Москва следит за развитием ситуации в Мьянме и надеется, что сторонам конфликта удастся мирно урегулировать происходящее. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

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«Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент», — прокомментировала Захарова.

Официальный представитель МИД также рекомендовала российским гражданам избегать мест массового скопления людей.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Мьянме военные задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

Сейчас в стране находятся около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников российской дипмиссии. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь посольства России в Мьянме Антон Анисимов.

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