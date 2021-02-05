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ФРГ, Франция и Швеция сочли высылку дипломатов из России неоправданной

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Германия, Франция и Швеция выразили несогласие с решением о высылке трех европейских дипломатов из России. Представители стран назвали такую меру со стороны Министерства иностранных дел РФ необоснованной.

«Мы считаем эту высылку неоправданной и полагаем, что это еще один аспект в отходе от принципов верховенства закона, который приходится наблюдать в России», — заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

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В том же ключе в этот же день высказался глава МИД Германии Хайко Маас. Он заявил, что если Россия не пересмотрит данное решение, то оно не останется без ответа.

В МИД Швеции назвали высылку своего дипломата «совершенно необоснованной» и заявили, что оставляют за собой право на соответствующий ответ.

Как сообщает «РИА Новости», посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали на срочную беседу в МИД ФРГ. Госсекретарь Мигель Бергер заявил ему позицию Германии по высылке дипломата из России.

В этот же день МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает Москву пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что если российская сторона не пересмотрит своего решения, то республика может рассмотреть вопрос об ответных мерах.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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