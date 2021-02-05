В раде вспыхнула потасовка во время обсуждения закрытых телеканалов

В Верховной раде Украины во время доклада депутата партии «Голос» Романа Лозинского о закрытых телеканалах произошла потасовка между парламентариями. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «Страна.ua».

Конфликт возник между нардепом от «Евросолидарности» Михаилом Бондарем и депутатом из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олегом Волошиным.

Лозинский в грубой форме призвал депутатов запретить журналистам трех попавших под санкции телеканалов работать в раде.

После этого к нему подошли депутаты от ОПЗЖ и другие парламентарии. В ходе перепалки Бондарь толкнул Волошина.

«Представитель партии, которая по всем опросами не имеет шансов пройти в следующий созыв, не может рассказывать партии, которая занимает первое место по социологическим опросам, должны ли они сидеть в этом зале или не должны. Рассказывать, кто должен сидеть в раде, а кто нет, решает только украинский народ», — указал Волошин.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам. В Международной федерации журналистов назвали это цензурой. В свою очередь, Зеленский объяснил свое решение борьбой с пропагандой.

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» 4 февраля приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского в связи с блокировкой трех телеканалов.