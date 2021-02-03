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В Кремле осудили санкции против телеканалов на Украине

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Решение об ограничении или запрете деятельности телеканалов на Украине не соответствует международным нормам. Об этом в среду, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы можем только осудить эти действия украинской власти. Безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным стандартам, ни в общем понимании свободе СМИ», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что на это следует обратить внимание международным организациям, таким как ОБСЕ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Зеленский свое решение объяснил тем, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду».

3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы каналов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

Телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что решение президента Украины является незаконным.

Сопредседатель партии Вадим Рабинович сообщил о намерении ОПЗЖ инициировать процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях.

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