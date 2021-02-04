Прямой эфир
Экономика
Решетников анонсировал новые меры по борьбе с безработицей в России
Мир
Украинские депутаты приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского
Общество
Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в праздники
Политика
Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов
Мир
Захарова назвала «фееричным» комментарий посольства США о закрытии на Украине трех каналов
Спорт
Кокляев пообещал обсудить с Тарасовым его хамство после боя
Экономика
Механизм регулирования экспорта зерна заработает в РФ с 1 апреля
Мир
В МИД РФ назвали блокировку украинских каналов политической цензурой
Общество
Эпидемиолог призвал снизить соцактивность в период вакцинации от COVID

Украинские депутаты приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) на съезде в четверг приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского в связи с блокировкой трех телеканалов. Текст документа опубликован на сайте партии 4 февраля.

Вышли из эфира: почему Зеленский отключил оппозиционные телеканалы
В раде пригрозили отстранить президента Украины от должности

«Постановили: депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде Украины начать процедуру отстранения В. Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — говорится в документе.

Согласно резолюции, областным партийным организациям поручено начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского.

Отмечается, что делегаты съезда осудили «антиконституционные и противоправные действия» Зеленского, который ввел персональные санкции против народного депутата Украины, члена политсовета партии ОПЗЖ Тараса Козака и заблокировал работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Считаем это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры», — отмечается в сообщении партии.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. При этом минюст Украины уже подал запрос на блокировку каналов и на видеосервисе.

Накануне стало известно, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявлял, что есть все доказательства нарушения конституции президентом Украины.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021