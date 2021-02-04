Украинские депутаты приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) на съезде в четверг приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского в связи с блокировкой трех телеканалов. Текст документа опубликован на сайте партии 4 февраля.

«Постановили: депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде Украины начать процедуру отстранения В. Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — говорится в документе.

Согласно резолюции, областным партийным организациям поручено начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского.

Отмечается, что делегаты съезда осудили «антиконституционные и противоправные действия» Зеленского, который ввел персональные санкции против народного депутата Украины, члена политсовета партии ОПЗЖ Тараса Козака и заблокировал работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Считаем это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры», — отмечается в сообщении партии.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. При этом минюст Украины уже подал запрос на блокировку каналов и на видеосервисе.

Накануне стало известно, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявлял, что есть все доказательства нарушения конституции президентом Украины.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.