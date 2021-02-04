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В МИД РФ назвали блокировку украинских каналов политической цензурой

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Решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов ― это вопиющий пример политической цензуры. Об этом в четверг, 4 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Мы считаем лишение указом главы государства трех украинских СМИ солидной аудитории и эфира вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции. Это идет вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова», ― сказала она в ходе брифинга.

Также Захарова подчеркнула, что Москва ожидает от международных структур, включая верховного комиссара ООН по правам человека, генерального директора ЮНЕСКО, комиссара Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, реакции на блокировку украинских телеканалов.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минюст Украины уже подал запрос на блокировку каналов и на видеосервисе. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Решение о введении санкций в отношении трех украинских телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из РФ. Об этом в тот же день заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом.

В свою очередь, депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ указал на то, что санкции в отношении украинских каналов ― это решение спецслужб США и Великобритании. По его мнению, именно к ним прислушивается Зеленский.

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