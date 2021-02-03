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Оппозиция в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Зеленского

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Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского после решения о санкциях в отношении трех украинских телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля, в ходе заседания парламента заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

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«В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной», — сказал Рабинович, выступая с трибуны Верховной рады. Трансляция заседания ведется на сайте украинского парламента.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов.

В частности, ограничения касаются телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

В среду украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады Тараса Козака актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что решение президента Украины является незаконным.

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