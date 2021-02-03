Оппозиция в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского после решения о санкциях в отношении трех украинских телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля, в ходе заседания парламента заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

«В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной», — сказал Рабинович, выступая с трибуны Верховной рады. Трансляция заседания ведется на сайте украинского парламента.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов.

В частности, ограничения касаются телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

В среду украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады Тараса Козака актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что решение президента Украины является незаконным.