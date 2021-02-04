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Депутат рады назвал санкции против каналов решением иностранных спецслужб

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов ― это решение спецслужб США и Великобритании. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия 24».

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«Все решения Зеленского сегодня ― это решения спецслужб Великобритании и спецслужб Америки. Он же находится у них в прямом распоряжении, потому что, заметьте, как только Зеленский принял это решение, тут же, через 10 минут, уже посольство Соединенных Штатов [в Киеве] поддержало [его], сказали, что это правильно. Точно также через 10 минут английское посольство выступило в поддержку», ― сказал он.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом.

В свою очередь, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС начал оценивать последствия решения о введении властями Украины санкций в отношении нескольких телеканалов.

Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что указ Зеленского о санкциях в отношении ряда оппозиционных телеканалов является «очевидным фактом цензуры» и нарушением прав украинских граждан.

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