ЕС изучит последствия санкций Киева в отношении телеканалов

В настоящее время Евросоюз начал оценивать последствия решения о введении властями Украины санкций в отношении нескольких телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля, заявил ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ», ― сказал он агентству.

При этом глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что в Еврокомиссии и Службе внешних действий якобы неофициально одобрили действия Киева в отношении телеканалов, сообщает ТСН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. При этом в Киеве уже заявили о намерении просить видеохостинг заблокировать эти каналы. Сам Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду».

Телеканалы расценили указ президента о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде запланировала инициировать процедуру импичмента президента Украины.

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам, а в Международной федерации журналистов назвали это цензурой.

При этом бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против оппозиционных телеканалов, подчеркнув, что они якобы стали «откровенным оружием российской информационной войны против Украины».