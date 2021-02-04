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Медведчук заявил о нарушении Зеленским Конституции Украины

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У «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть все доказательства нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским нарушения Конституции. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Он также отметил, что за решением Зеленского закрыть телеканалы стоят США.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

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