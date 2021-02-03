На Украине допустили силовые провокации после закрытия телеканалов

В МВД Украины заявили, что в стране возможны силовые провокации со стороны внешних и внутренних сил после вступления в силу указа главы президента Владимира Зеленского о запрете ряда украинских телеканалов.

«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook в среду, 3 февраля.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут жестко реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к массовым беспорядкам, а также «провоцирование силовых и насильственных действий».

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение украинский лидер объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.