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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Никарагуа

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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Никарагуа. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Мы ранее не сообщали об этом, говорю сейчас: в Никарагуа накануне зарегистрировали «Спутник V», — сказал Дмитриев в эфире телеканала Sky News.

Ранее 1 февраля вакцина была одобрена министерством здравоохранения Армении. Решение об использовании российского препарата было принято на основании результатов клинических исследований «Спутника V» в России. В Армении дополнительные опыты не проводились.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран.

Через несколько недель препарат будет зарегистрирован и в Индии. Об этом 28 января заявила посол Индии в России Венкатеш Варма.

Ранее Центр имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и РФПИ 2 февраля сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 91%, и российская разработка превосходит другие.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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