«Спутник V» зарегистрируют в Индии через пару недель

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии уже через пару недель, и ее развертывание в стране после этого займет считаные дни, рассказал «Известиям» посол Индии в России Венкатеш Варма.

В общей сложности контракт, заключенный с индийской стороной Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отвечающим за продвижение «Спутника V», предусматривает ежегодное производство 300 млн доз российской вакцины. Впоследствии она будет предназначена не только для внутреннего потребления, но и на экспорт как в саму Россию, так и в третьи страны, добавил индийский дипломат.

За реализацией договоренностей между РФПИ и индийскими партнерами по проведению завершающей стадии клинических испытаний препарата и его дальнейшему производству внимательно следят и в российской дипмиссии в этой стране.

«Насколько нам известно, российская наработка пользуется здесь признанием как за счет хороших результатов клинических испытаний, так и в силу того, что наш препарат очень эффективен, более доступен, прост в хранении и транспортировке. Российский препарат «Спутник V» занял надежное, прочное место в долгосрочном планировании правительства Индии, 16 января запустившего масштабную вакцинацию населения страны», — заметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Ранее такие страны, как Боливия, Алжир, Венесуэла, Парагвай, Венгрия, Иран, ОАЭ, Туркмения и Пакистан, уже зарегистрировали «Спутник V» в своих странах, а Белоруссия, Аргентина и Сербия преступили к началу вакцинация населения.

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