В Армении одобрили применение вакцины от коронавируса «Спутник V»
Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрена министерством здравоохранения Армении. Об этом 1 февраля сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Решение об одобрении российского препарата было принято на основании результатов клинических исследований «Спутника V» в России. В Армении дополнительные опыты не проводились, отметили в фонде.
«Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран.
Через несколько недель препарат будет зарегистрирован и в Индии. Об этом 28 января заявила посол Индии в России Венкатеш Варма.
Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.
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